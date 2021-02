Ski Alpin

Weltcup-Abfahrt: Lara Gut-Behrami nicht zu stoppen - der Sieglauf in Val di Fassa

Die Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa geht souverän an Lara Gut-Behrami: Am Eurosport-Mikrofon ist Vicky Rebensburg begeistert vom Sieglauf der Schweizerin.

00:02:19, 46 angesehen, vor einer Stunde