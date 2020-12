Alexander Schmid konnte gar nicht mehr hinsehen. Der aktuell beste deutsche Techniker versteckte sein Gesicht hinter der rechten Hand und einer schwarzen Corona-Maske, zu nervenaufreibend war seine Aufholjagd beim Riesenslalom-Klassiker in Alta Badia. Am Ende wurde der Allgäuer auf der Traditionsstrecke "Gran Risa" mit dem starken siebten Platz belohnt. Und auch die Abfahrer durften sich über Rang fünf von Kira Weidle in Val d'Isere und Romed Baumanns achten Platz in Gröden freuen.

"Ich bin sehr zufrieden, ich habe ziemlich fighten müssen", sagte Schmid, der mit einem fulminanten Finale elf Ränge gut gemacht hatte, etwas mitgenommen. "Gewaltig! Der Alex ist sensationell skigefahren", schwärmte ARD-Experte Felix Neureuther. Stefan Luitz verbesserte sich um fünf Plätze und wurde guter Zwölfter. Die emotionalste Geschichte des Weltcup-Wochenendes schrieb aber der Slowene Zan Kranjec.

Am 9. Dezember war der Vater des zweimaligen Weltcup-Siegers, ein Dachdecker, bei der Arbeit zu Hause in der Nähe von Kranjska Gora tödlich verunglückt. Für Kranjec, vier Tage zuvor als Zweiter in Santa Caterina noch auf dem "Stockerl", ein Schock. "Dad, for you!", stand in Alta Badia auf seinem schwarzen Rennhelm - beim 31. Weltcup-Sieg von Alexis Pinturault (Frankreich) wurde er heldenhafter Neunter.

"Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, wenn man solche Geschichten hört", sagte Neureuther bewegt: "Sein Papa schaut im Himmel zu und ist extrem stolz auf den Sohnemann. Ich ziehe wirklich den Hut vor ihm, allergrößten Respekt!"

Starkes Jubiläum für Baumann

Den hatte auch Schmid verdient: Besser war der 26-Jährige im "Riesen" nur einmal - als Sechster vor drei Jahren in Val d'Isere. Nach einem "zu braven" ersten Lauf, bei dem er mit der rechten Hand in einem Tor hängen geblieben war, habe er "ein bisschen Coolness reingebracht", meinte er: "Man muss einfach die Sau rauslassen, g'scheit draufsteigen und nix herschenken." Auch Luitz war "im Großen und Ganzen zufrieden".

Baumann sprach nach seinem 300. Weltcup-Rennen von einem "runden Jubiläum. Es macht immer noch so viel Spaß wie im ersten Rennen", berichtete der 34 Jahre alte Wahl-Bayer, der beim Abfahrtsklassiker in Gröden bester DSV-Starter und bester Österreicher gleichzeitig war. Zum überragenden Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen), der auf der Saslong auch den Super-G gewann, fehlten ihm nur 0,90 Sekunden. "Super cool - und ein cooler Abschluss vor Weihnachten", sagte Baumann. Andreas Sander belegte Rang 16. "Da wäre mehr drin gewesen", sagte er.

Gemischte Gefühle erlebte Kira Weidle. "Es war eine harte Woche für mich", sagte sie angesichts zweier Trainingsstürze. Abfahrtsplatz fünf am Samstag beim Triumph von Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) sei deshalb "wirklich eine gute Leistung" gewesen. Besser war die Starnbergerin nur bei ihren beiden dritten Rängen und einem vierten Platz im Winter 2018/19.

Nach diesem "coolen Tag" sei "eine Last abgefallen" von ihr, meinte Weidle. Und so fehlte im Super-G die letzte Körperspannung: Beim zweiten Weltcup-Sieg von Snowboarderin Ester Ledecka (Tschechien) bei den Alpinen reichte es nur zu Rang 23. "Es ist leider nicht so aufgegangen, wie ich wollte", sagte Weidle etwas geknickt.

