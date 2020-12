"Ich bin sehr zufrieden, ich habe ziemlich fighten müssen", sagte Schmid, den kleinere Fehler um eine echte Spitzenplatzierung brachten. Besser war der 26-Jährige im "Riesen" aber nur einmal - als Sechster vor drei Jahren in Val d'Isere.

Olympiasiegerin Ledecka triumphiert in Val d'Isère

Einen sehr emotionalen Tag erlebte der Slowene Zan Kranjec. Keine zwei Wochen nach dem Unfalltod seines Vaters fuhr der zweimalige Weltcup-Sieger mit der Helmbotschaft "Dad, for you!" auf Platz neun (0,93). "Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper", sagte Neureuther bewegt.