Ski Alpin

Abfahrt in Zauchensee - Kira Weidle meldet sich mit Traumfahrt eindrucksvoll zurück: "Das ist ein Ausrufezeichen!"

Bisher lief die Olympia-Saison von Kira Weidle noch nicht wirklich nach Wunsch. Doch in der ersten Abfahrt des Jahres haut sie einen raus: Die Starnbergerin zeigt in der Abfahrt von Zauchensee mit Startnummer drei eine fantastische Fahrt und übernimmt die Führung. Diese wird erst von der Schweizerin Lara Gut-Behrami unterboten. Weidle holt damit als Zweite ihr bestes Ergebnis in dieser Saison.

00:02:20, vor 20 Minuten