Ski Alpin

Roberta Melesi weint nach verpasster Olympiateilnahme nach dem Super-G in Altenmarkt-Zauchensee

Roberta Melesi aus Italien bricht nach dem Super-G der Damen in Altenmarkt-Zauchensee in Tränen aus. Die Italienerin hat nach einem Platz im Hinterfeld die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking so gut wie sicher verpasst. Zu gut waren die Leistungen ihrer Teamkolleginnen. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:30, vor einer Stunde