Ski Alpin

Sofia Goggia stürzt in der Abfahrt in Altenmarkt auf Bestzeitkurs liegend und rauscht in die Fangzäune

Sofia Goggia ist in dieser Saison bisher die dominierende Athletin in der Abfahrt. Auch in Altenmarkt/Zauchensee ist sie auf Bestzeitkurs unterwegs, doch dann greift bei ihr in der Sektion "Wasserschloss" der Innenski und die Italienerin fliegt in die Fangzäune. Glücklicherweise zeigt sie direkt nach dem Sturz den Daumen nach oben. Im Anschluss fährt sie selbstständig ins Ziel.

00:02:45, vor einer Stunde