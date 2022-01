Ski Alpin

Zauchensee - Lara Gut-Behrami schnappt Kira Weidle den Sieg in der Abfahrt weg: "Wie aus einem Guss!"

Lara Gut-Behrami erwischt in der Abfahrt von Zauchensee eine perfekte Fahrt und knackt die Bestzeit von Kira Weidle. Bis auf einer kurzen Unsicherheit am Zielsprung bleibt die Schweizerin fehlerfrei und rast zu ihrem 34. Weltcup-Sieg. Es ist disziplinübergreifend ihr zweiter Erfolg in dieser Saison und ihr erster in der Abfahrt. Ihr Sieglauf im Video.

00:02:25, vor einer Stunde