Ski Alpin

Riesenslalom in Are: Federica Brignone räumt Tor ab und stürzt kurz vor dem Ziel

Nur wenige Tore vor dem Ziel kommt Federica Brignone beim Riesenslalom in Are zu Sturz. Die Italienerin bleibt an einem Tor hängen, räumt es ab und knallt unsanft zu Boden. Die mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Brignone vergab eine Top-Ausgangsposition, denn sie war bei den Zwischenzeiten nur knapp langsamer als Spitzenreiterin Petra Vlhova. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:32, vor einer Stunde