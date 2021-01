Einen Tag nachdem er seinen Aufstieg an die Weltspitze mit einem fünften Rang beim ersten von zwei Slaloms im österreichischen Flachau bestätigt hatte, musste der derzeit beste deutsche Skirennläufer einen kleinen Dämpfer hinnehmen: eingefädelt an einer Torstange, Ausfall.

"Einfädeln", sagte Straßer, "kannst Du immer". Erst recht, wenn man mehr riskiert als am Tag zuvor. "Ich habe versucht, mehr Gas zu geben", erklärte der 28 Jahre alte Münchner, der nach seinem Sieg in Zagreb und dem zweiten Rang in Adelboden am Samstag zum ersten Mal in die erste Startgruppe der besten sieben Slalom-Fahrer vorgerückt war. Doch weil er am Sonntag mehr wagte, stimmte sein Timing nicht mehr - und schon war's nach gut 32 Fahrsekunden passiert.

Flachau Foss-Solevaag holt ersten Weltcup-Sieg, Straßer ausgeschieden VOR 5 STUNDEN

Weil auch keiner von Straßers Mannschaftskollegen das Finale erreichte, blieben die deutschen Slalom-Fahrer erstmals seit dem Rennen in Schladming vor neun Jahren ohne Weltcuppunkte. Schladming ist am 26. Januar auch der Schauplatz des letzten Slaloms vor der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar). Bis dahin, sagte Straßer, habe er jetzt "ein bisschen Luft", er wolle "gut trainieren" und ein wenig "ausruhen, und dann greife ich wieder an".

Samstag top, Sonntag flop

Wie gut Straßer derzeit fährt, hatte er am Samstag bewiesen. "Das ist sicher nicht mein favorisierter Hang, aber ich habe das angenommen", sagte er. Leider habe er gleich zu Beginn einen "Riesen-Bock geschossen", und "danach war es nur noch Harakiri. Deshalb bin ich über den fünften Platz megahappy". Am Sonntag, ergänzte er, wolle er "eine Schippe" drauflegen. Der Versuch ging schief, doch das werde Straßer gewiss nicht umwerfen, sagte auch ARD-Experte Felix Neureuther.

Eine gute halbe Sekunde fehlte Straßer am Samstag zu seiner dritten Podestplatzierung in Serie. Den Sieg, seinen ersten im Weltcup, holte sich der Österreicher Manuel Feller - der die "Hermann-Maier-Piste", auf der sonst nur die Frauen fahren, zuvor noch als "Märchenwiese" verspottet hatte. Nach seinem Erfolg spielten die Veranstalter prompt den Song "Märchenprinz" von der Gruppe EAV. Am Sonntag gelang auch dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag der erste Weltcupsieg.

Eine komplette Nullnummer blieb den deutschen Skirennläufern zum Abschluss des Wochenendes immerhin erspart: Andrea Filser (27) vom SV Wildsteig fuhr auch beim zweiten Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora auf den für sie bemerkenswerten 22. Platz. Im Weltcup war die 27-Jährige nie besser platziert gewesen. Marta Bassino aus Italien gewann beide Rennen, am Sonntag siegte sie, nachdem die zunächst führende Mikaela Shiffrin (USA) im Finale auf den sechsten Rang zurückgefallen war.

Das könnte Dich auch interessieren: Bassino mit Traumlauf zum zweiten Sieg in Kranjska Gora

(SID)

Ärgerliches Aus: Straßer fädelt im Slalom ein

Flachau Ärgerliches Aus: Straßer fädelt im Slalom ein VOR 6 STUNDEN