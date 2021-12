Ski Alpin

Beaver Creek - Aleksander Aamodt Kilde holt sich mit einer ganz engen Linie den Sieg im Super-G: "Wahnsinn!"

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat in Beaver Creek ein Traum-Comeback in den Weltcup gefeiert. In seinem erst zweiten Rennen nach seinem Kreuzbandriss im Januar fuhr der 29-Jährige zunächst zur Bestzeit und ließ sich im Anschluss nicht mehr von Platz eins verdrängen. Die Siegesfahrt des Gesamtweltcupsiegers der Saison 2019/2020 im Video.

00:01:49, vor einer Stunde