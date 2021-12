Ski Alpin

Beaver Creek - Andreas Sander fährt im zweiten Super-G auf der "Birds of Prey" erneut in die Top Ten

Andreas Sander kommt am Freitag im Super-G von Beaver Creek nicht ganz an seinen starken vierten Platz vom Vortag heran, fährt aber dennoch auf einen guten zehnten Platz und erreicht damit erneut die Top Ten. Besonders im letzten Abschnitt verliert der der 32-Jährige einiges an Zeit. Sein Lauf im Video.

00:02:11, vor 12 Minuten