Ski Alpin

Beaver Creek - Andreas Sander präsentiert sich im ersten Super-G der Saison in Topform

Dritter im Ziel, aber leider nicht Dritter am Ende: Andreas Sander ist beim Super-G in Beaver Creek mit einer starken Fahrt nur hauchdünn am Podest vorbeigefahren. Der 32-Jährige lag nach seiner tollen Leistung lange auf einem Podiumsplatz und wird erst vom Kanadier Broderick Thompson mit Nummer 35 verdrängt. Mit Platz vier hat Sander aber die Olympia-Quali sicher. Seine Fahrt im Video.

00:02:00, vor 2 Stunden