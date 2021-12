Ski Alpin

Beaver Creek - Dominik Schwaiger glänzt auf der Birds of Prey und fährt in die Top zwölf: "Super"

Dominik Schwaiger hat einen starken Einstand in Abfahrtssaison gegeben. Nachdem der 30-Jährige am Donnerstag und Freitag die beiden Super-Gs in Beaver Creek ausgelassen hatte, fuhr er mit einer starken Leistung zunächst auf Rang acht. Diesen Platz konnte er zwar nicht halten, mit Rang elf schaffte er aber die halbe Olympia-Norm. Schwaigers Lauf auf der "Birds of Prey" im Video.

00:01:42, vor einer Stunde