Ski Alpin

Weltcup in Beaver Creek: Dominik Schwaiger mit Windpech bei der Abfahrt auf der Birds of Prey

Dominik Schwaiger erwischt bei der Abfahrt in Beaver Creek auf der Birds of Prey im oberen Streckenabschnitten heftigen Gegenwind. Der Deutsche ist an dieser Passage chancenlos. Anschließend zeigt er eine herausragende Fahrt, die ihn in die Top fünf hätte bringen können. Er rettet einen soliden 13. Rang. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:01:56, vor 37 Minuten