Ski Alpin

Weltcup Beaver Creek: Romed Baumann überzeugt als Sechster bei der Abfahrt auf der Birds of Prey

Romed Baumann belegt in der Abfahrt der Männer in Beaver Creek als bester Deutscher den sechsten Rang. Der WM-Zweite im Super-G zeigte auf der anspruchsvollen Piste "Birds of Prey" eine fehlerfreie Fahrt und unterstrich damit seine Ambitionen in der noch jungen Weltcupsaison. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:02:27, vor 38 Minuten