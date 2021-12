Ski Alpin

Abfahrt in Bormio: Dominik Paris auf der Stelvio außer Rand und Band - der Lauf des Tages

Dominik Paris aus Italien hat in der Abfahrt in Bormio die Muskeln spielen lassen. Die 32-Jährige setzte sich vor dem Gesamtweltcupführenden Marco Odermatt (Schweiz/+0,24 Sekunden) und dessen Landsmann Niels Hintermann (+0,80) durch und feierte damit bereits seinen siebten Sieg (sechs davon in der Abfahrt) auf der berüht-berüchtigten Stelvio. Der Sieglauf im Video.

00:02:49, vor einer Stunde