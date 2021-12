Ski Alpin

Abfahrt in Bormio: Dominik Schwaiger knackt Olympia-Norm und erzielt Top-Ergebnis - der Lauf im Video

Dominik Schwaiger zeigt in der Abfahrt von Bormio eine hervorragende Leistung und fährt überraschend mit der Startnummer 27 auf Platz fünf (+1,10 Sekunden). Damit knackt der 30-Jährige die direkte Norm für die Olympischen Spiele 2022 in Peking und ist klar bester Deutscher. Der Sieg geht an den Italiener Dominik Paris in 1:54.63 Minuten. Der Lauf von Schwaiger im Video.

00:02:04, vor einer Stunde