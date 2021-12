Ski Alpin

Bormio: Niels Hintermann dominiert Abfahrtstraining auf der Stelvio - Fingerzeig an Paris, Feuz und Co.

Der Schweizer Niels Hintermann fuhr im Abschlusstraining zur Abfahrt auf der berüchtigten Stelvio in Bormio die mit Abstand schnellste Zeit und brachte sich damit in eine Favoritenrolle. Zwar pokerten fast alle Spitzenfahrer, aber auch der Eidgenosse legte in seinem Lauf noch nicht alle Karten auf den Tisch. Gier gibt es den zweiten Trainingslauf von Hintermann im Video.

00:02:11, vor einer Stunde