"Ich bin extrem zufrieden. Du hast immer das Gefühl, du bist nicht schnell genug. Ich war überrascht, dass die Platzierung recht gut ist", sagte Straßer in der "ARD".

In David Ketterer (Schwenningen/2,09) und Anton Tremmel (Rottach-Egern/2,17) auf den Rängen 26 und 29 erreichten zwei weitere Deutsche das Finale der Top 30. Der frühere WM-Zweite Fritz Dopfer (Garmisch/3,32) verpasste den Cut klar.

Auch Henrik Kristoffersen ist als Mitfavorit im ersten Durchgang ausgeschieden. "So ist das Leben, so ist Skifahren, so ist Slalomfahren", sagte der Norweger: "Ich fädele nicht so oft ein, das kann mal passieren."