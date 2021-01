Der 28-Jährige hatte in Zagreb bei schwierigen Bedingungen seinen ersten Weltcup-Spezialslalom gewonnen. In Adelboden und Flachau war er zudem Zweiter und Fünfter geworden. Danach schied Straßer zweimal aus. Bundestrainer Christian Schwaiger sprach deshalb vor den Rennen am Samstag und Sonntag von einem "Neustart".

Bei den Frauen steht knapp zwei Wochen vor Beginn der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo der Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen mit der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag an. Kira Weidle hofft nach Platz drei in der Abfahrt auf der Kandahar vor zwei Jahren auf ein ähnlich starkes Ergebnis.