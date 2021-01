Straßer wusste nach Durchgang zwei nicht so richtig, woran er war. "Es ist für mich wahnsinnig schwer, wenn die Piste so weich ist", sagte der 28-Jährige, der Anfang Januar in Zagreb bei ebenfalls schwierigen Bedingungen und nach einer großartigen Aufholjagd seinen ersten Weltcup-Spezialslalom gewonnen hatte. Es folgten die Plätze zwei und fünf in Adelboden und Flachau.