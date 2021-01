"Ich konnte umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, ich war aktiv und bin auf Angriff gefahren. Der Lauf ist gut gelungen", sagte Straßer in der ARD. Am Samstag hatte er beim Sieg von Clement Noel nur den 17. Rang belegt. Den Slalom in Zagreb hatte er zuletzt gewonnen, in Adelboden war er Zweiter geworden.