Die Pokal-Blamage seiner Bayern trübte die gute Laune von Thomas Dreßen nur kurzfristig. Natürlich habe er auf der Couch am Mittwochabend mitgefiebert, berichtete der beste deutsche Abfahrer, "entsprechend war meine Stimmung, was für meine Freundin immer super ist". Grundsätzlich aber steht es um die Gemütsverfassung des Reha-Patienten bestens.

Aus gutem Grund: Dreßen, das verriet er am Donnerstag bei einer Presserunde, darf trotz seiner Hüft-OP noch auf die WM hoffen. "Klar ist die WM ein Thema, eine WM ist immer Thema", sagte der 27-Jährige: "Mein Ziel war es von Anfang an, dass ich heuer nochmal Rennen fahre - am besten natürlich bei der WM."