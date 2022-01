Ski Alpin

Federica Brignone mit Rettungstat bei Abfahrt in Cortina: Stock zwischen den Beinen bei 120 km/h

Federica Brignone mit Rettungstat bei Abfahrt in Cortina: Plötzlich hat sie den Skistock zwischen den Beinen, aber löst die gefährliche Situation bei 120 km/h. Am Ende belegt sie Rang 18 in dem vom Wind stark beeinflussten Rennen.

00:01:02, vor 17 Minuten