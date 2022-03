Ski Alpin

Aleksander Aamodt Kilde fährt gegen Beat Feuz: Showdown um den Abfahrtsweltcup beim Saisonfinale in Courchevel

Beim Weltcup-Finale in Courchevel/Méribel kämpfen Aleksander Aamodt Kilde und Beat Feuz noch um den Abfahrtsweltcup. Feuz hat in der letzten Abfahrt der Saison vorgelegt und Kilde muss nun kontern. Doch der Norweger kommt hinter seinem Schweizer Kontrahenten ins Ziel. Am Ende wird Kilde Vierter, das reicht für den Gewinn der kleinen Kristallkugel. Seine Fahrt im Video.

00:02:48, vor 2 Stunden