Ski Alpin

Courchevel: Mikaela Shiffrin gewinnt Abfahrt beim Weltcupfinale und baut Vorsprung im Gesamtweltcup aus

Mikaela Shiffrin sichert sich den Sieg in der Abfahrt im Weltcupfinale in Courchevel und Meribel. Die US-Ameirkanerin baute damit auch den Vorsprung auf ihre Rivalin Petra Vlhova um weitere 100 Punkte aus. Drei Rennen vor Saisonende liegt Shiffrin nun 156 Punkte vor der Slowakin, die in der Abfahrt ohne Weltcuppunkte blieb. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:02:16, vor einer Stunde