Ski Alpin

Viktoria Rebensburg analysiert Vlhovas 1. Lauf: "Nicht optimal"

Viktoria Rebensburg analysiert den ersten Lauf von Petra Vlhova beim Riesenslalom in Courchevel: : "Nicht optimal", so das Urteil der Olympiasiegerin am Eurosport-Mikrofon.

