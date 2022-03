Ski Alpin

Marco Odermatt gewinnt Riesenslalom beim Weltcupfinale in Courchevel und Meribel

Der Schweizer Marco Odermatt sichert sich den Sieg im Riesenslalom beim Weltcupfinale in Meribel und Courchevel. Damit war der Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger in jedem Riesenslalom des Weltcupwinters auf dem Podium. Hier gibt es den zweiten Durchgang des schon nach Lauf eins führenden Eidgenossen beim Riesenslalom in Meribel im Video.

00:02:14, vor einer Stunde