Ski Alpin

Meribel: Raphael Haaser kommt beim Weltcupfinale im Riesenslalom zu Sturz

Der Österreicher Raphael Haaser stürzt schon nach knapp 15 Fahrsekunden beim Riesenslalom beim Weltcupfinale in Meribel und Courchevel. An einer Bodenwelle hebt es ihn aus, und er legt einen Highsider hin. Die Situation geht zum Glück glimpflich aus. Hier gibt es den Sturz von Raphael Haaser beim Weltcupfinale in COurchevel und Meribel im Video.

00:00:46, vor einer Stunde