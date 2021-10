Ihr Knie sei schmerzfrei, vom "rennähnlichen Skifahren" sei sie aber "noch weit weg". Nächster Schritt soll das Trainingslager in einem Monat in den USA sein. Die Speed-Saison startet Anfang Dezember in Kanada.

Schmidhofer hatte sich alle Bänder im linken Knie gerissen und musste sich vier Operationen unterziehen. Die 31-Jährige verbrachte 42 Tage im Krankenhaus und ging vier Monate auf Krücken.

