Es wäre sicher einfacher, gar nichts zu sagen.

Wenn man als Profisportler ganz oben steht, dann hat man auf einmal eine Plattform. Die Leute hören zu, sie schauen auf. Natürlich ist keiner verpflichtet, seine Plattform zu nutzen. Es gibt Stars, die auch inmitten des Trubels um ihre Person ihre Ruhe haben wollen. Die 24-jährige Mikaela Shiffrin ist so ein Superstar, dessen Stimme von Tausenden, sogar Millionen gehört wird. Sie will nicht ihre Ruhe haben, aber hat sie auch etwas zu sagen?

Shiffrin ist die Art Talent, das es nur einmal in einer ganzen Generation gibt, so selten wie der blaue Mond, der nur alle Jahre am Himmel erscheint. Eine Athletin, die jede Seite der Rekordbücher ihres Sports neu schreibt und die öffentliche Wahrnehmung ihres Sports für immer verändert. In der vergangenen Saison gewann Shiffrin vier Kristallkugeln, die für die Sieger jeder Disziplin im alpinen Skisport vergeben werden.

Shiffrin belegte den ersten Platz im Slalom, im Riesenslalom, im Super-G und im Gesamtklassement. In der Saison 2018/19 gewann sie 17 Weltcuprennen, nie zuvor hat ein Skirennläufer so viele Rennen in einer Saison gewinnen können. Sie ist die jüngste Skifahrerin aller Zeiten, die 50 Weltcupsiege auf dem Konto hat. Ihre aktuelle Bilanz: 64 Siege, Rang vier in der ewigen Bestenliste des alpinen Skisports. Ach ja, und sie ist immer noch nur 24 Jahre alt. Kaum vorstellbar, wohin sich diese Zahlen noch entwickelten werden, wenn sich Shiffrin in acht, zehn oder zwölf Jahren in den sportlichen Ruhestand verabschiedet.

Shiffrin aber ist nicht nur auf dem Weg zum größten Skistar aller Zeiten, sie ist gleichfalls eine Pionierin in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter, insbesondere was die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen angeht. In einer Welt, in der Männer immer noch in vielen Lebensbereichen bevorzugt werden, ist Shiffrin stolz auf ihren Sport, der keine Unterschiede macht. Im alpinen Skisport werden Männer und Frauen gleich bezahlt. Shiffrin ist nicht still geblieben, sie hat sich unermüdlich für ihren Sport stark gemacht, was den Skisport für viele andere Sportarten zum Vorbild gemacht hat.

Auf der Piste musste der alpine Rennsport in der vergangenen Saison mit den Karriereenden legendärer Athleten fertig werden, darunter Aksel Lund Svindal, Shiffrins Landsfrau Lindsey Vonn und zuletzt Marcel Hirscher. Die Verantwortung und der Druck, das Gesicht ihres Sports zu sein, liegt mehr denn je auf Shiffrin. Sie hat sich nicht weggeduckt, sie hat die Verantwortung angenommen, sie ist die Skifahrerin, die es auf der Piste zu schlagen gilt. Das gilt heute mehr denn je.

1. KAPITEL: Anfänge einer großen Karriere

Shiffrin wurde 1995 in Colorado geboren. Sie ist die Tochter der beiden ehemaligen Skirennläufer Eileen und Jeff. Ihr älterer Bruder Taylor knüpfte als erster an die Familientradition auf zwei Brettern an. Das Nesthäkchen der Familie Shiffrin, Mikaela, kam zu ihm an die Burke Mountain Academy nach Vermont, wo ihr Talent entdeckt wurde und der Hype um sie begann. Früh funkte der Flurfunk, dass es sich bei Mikaela Shiffrin um ein Wunderkind handeln musste. Voller Bewunderung und Staunen sprach man über ein junges Mädchen, das im Rekordtempo besser wurde, zu einem Siegertyp heranwuchs, wie man das in ihrem Alter zuvor noch nicht gesehen hatte. Das einzige, was Shiffrin als Teenager im Weg stand, waren die Regularien ihres Sports. Die Fédération Internationale de Ski (FIS) hat strenge Altersregeln für die Teilnahme am Profizirkus festgelegt, so dass Shiffrin ihr Debüt bei der nordamerikanischen Rennserie "Nor-Am-Cup", eine Stufe unter dem Weltcup, erst im Alter von 15 Jahren geben konnte. Aber auch das Warten hatte sie nicht langsamer gemacht.

Im März 2011, wenige Wochen vor ihrem 16. Geburtstag, gab Shiffrin ihr Weltcup-Debüt im tschechischen Spindleruv Mlyn. In der darauffolgenden Saison wurde sie in das WM-Team der USA berufen und sicherte sich im Dezember 2011 mit Slalom-Bronze im österreichischen Lienz ihre erste WM-Medaille. Im Jahr darauf gewann die 17-jährige Shiffrin im schwedischen Åre ihr erstes Weltcuprennen im Slalom. In der selben Saison holte sie die erste ihrer insgesamt sechs Kristallkugeln für den Gewinn des Slalomweltcups. Shiffrin wedelte in Rekordzeit vom Wunderkind zum Superstar.

" Ich bin Skiläuferin und ich habe mich schon immer als Rennläuferin gesehen. "

Shiffrins Karriere auf Ski stand nie in Frage, obwohl die Videos, die ihre Mutter Eurosport bei einem Treffen vorführte, anderes vermuten ließen. Auf den Bildern war die junge Mikaela auf Schlittschuhen zu sehen. "Ich war eine Weile auch im Fußball ziemlich gut", erinnert sich Shiffrin, "und als ich 12 oder 13 Jahre alt war, sagte mein Fußballtrainer zu mir, ich sollte an einem Nachwuchsprogramm teilnehmen, um mich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Und ich entgegnete nur: 'Was meinst du? Ich bin Skiläuferin und ich habe mich schon immer als Rennläuferin gesehen.' Das war keine bewusste Entscheidung, davon habe ich bereits als Kind geträumt. Wenn ich heute gefragt werde, sage ich immer, ich liebe Sport, aber ich bin eine Skifahrerin."

Wenn in Amerika vom Skifahren die Rede ist, dann fällt immer ein Name: Lindsey Vonn, die dreimalige olympische Medaillengewinnerin, die Anfang 2019 zurücktrat. Von ihr hatte man erwartet, dass sie den Rekord von Ingemar Stenmark mit seinen 86 Weltcupsiegen brechen würde. Ohne ihr chronisches Verletzungspech hätte sie das zweifellos auch geschafft, aber Vonn verfehlte die Bestmarke mit 82 Siegen denkbar knapp. Vonn war eine außergewöhnliche Skifahrerin - eine der größten aller Zeiten. Interessant ist ein Vergleich zwischen Vonn und Shiffrin: Vonn war 23, als sie ihren ersten Weltcupsieg erzielte, 24, als sie ihren ersten WM-Titel gewann und 25, als sie ihr erstes und einziges olympisches Gold gewann. Im Gegensatz dazu war Shiffrin 17 und 18 Jahre alt. Klingt unglaublich, aber Shiffrin war Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin, lange bevor sie in den USA legal Alkohol trinken durfte.

2. KAPITEL: Die Königin des Schnees

Das Wundersame an Athleten, die eine Ära prägen, ist ihre Fähigkeit, in einen höheren Gang schalten zu können, von dem sie nicht einmal wussten, dass er existiert. Diesen besonderen Athleten gelingt es, eine Karriere aufzubauen, die sie weit von ihren Mitbewerbern abhebt. Ihre Dominanz geht so weit, dass der Rest des Feldes keine Ahnung hat, was man dagegen tun könnte. Mikaela Shiffrins letzte Saison ist Beleg genug. In der Saison 2018/19 stieg Shiffrin in ganz neue Höhen auf. Zu ihrem jeweils dritten Sieg in Folge in der Gesamtwertung und im Slalom siegte sie auch in den Disziplinwertungen Riesenslalom und erstmals auch im Super-G. Es war ein beispielloser Vierfachtriumph in einer Saison, in der sie auch die zwei WM-Goldmedaillen von Åre mit nach Hause nahm. Und beinahe nebenbei knackte sie auch noch den Rekord von 14 Weltcupsiegen innerhalb einer Saison und stellte mit 17 Erfolgen auch hier eine neue Bestmarke auf. "Interessanterweise war es definitiv kein Jahr, in dem alles glatt lief", sagte Shiffrin. "Es fühlte sich fast so an, als ob auf Schritt und Tritt etwas schief laufen würde. Nur waren wir in der Lage, das alles rechtzeitig wieder hinzubiegen."

Video - Klare Führung! Shiffrin meldet sich zurück 01:39

Mutter Eileen ist seit ihrem Weltcupdebüt aus Shiffrins Umfeld nicht mehr wegzudenken. Als vor kurzem ihre Großmutter starb, entschied Mikaela zusammen mit Eileen, dass ihre Mutter sie nicht mehr ständig begleiten würde. "Wir saßen am Totenbett zusammen und haben viel über die Familie und zu Hause gesprochen", erzählte Shiffrin der "New York Times" vor dem Weltcup in Killington. "Wir hielten es für wichtig, dass Mama wieder in ihr früheres Leben zurückkehrt. Das war keine einfache Entscheidung für uns beide. Die Leute haben mich oft gefragt: 'Was ist dein Geheimnis?' Meine Antwort war immer: 'Es ist meine Mutter. Ist das nicht offensichtlich?' Sie war der Vorteil, den ich gegenüber allen anderen hatte. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich sie nicht mehr darum bitten konnte, mir zuliebe ihr eigenes Leben aufzugeben."

Eileens Einfluss wird in der Öffentlichkeit gerne übersehen. Sie hat Shiffrins Aufstieg in die Weltspitze maßgeblich vorangetrieben. "Ich hatte die Gelegenheit, ein paar Mal mit Mikaela zu trainieren, und ich kenne ihr Team sehr gut", sagt der britische Slalomfahrer Dave Ryding gegenüber Eurosport. "Die Liebe zum Detail, das Streben nach Erfolg, die tägliche Routine: Auch hier sind sie besser als alle anderen. Da hilft es, dass die eigene Mutter die Cheftrainerin ist. Sie ist wirklich Klasse!" Dass Shiffrin Ende November in Levi gewann, ohne dass Eileen an ihrer Seite war, ist typisch für Shiffrins mentale Stärke, sich neuen Gegebenheiten schnell anpassen zu können. Die Zusammensetzung ihres Teams, angeführt von den US-Skitrainern Mike Day und Jeff Lackie, ist immer noch außergewöhnlich gut. Diese Teamstruktur gibt ihr die nötige Sicherheit für ihre großen Erfolge, von denen der Bemerkenswerteste im letzten Jahr ihr Gesamtsieg im Super-G war.

" Mikaela ist die beste Skifahrerin der letzten Jahre, technisch ist sie perfekt. "

Während ihrer drei aufeinanderfolgenden Slalom-Titel hatte Shiffrin sich in den letzten Jahren ebenfalls unter die Top 3 im Riesenslalom vorgearbeitet. In der Super-G-Wertung hatte sie in der Vorsaison nur den 28. Platz belegt. Zu dem Zeitpunkt hatte Shiffrin noch nie ein Super-G-Rennen gewonnen. Aber Shiffrin war nicht irgendeine Skifahrerin, sondern diejenige, die sich vornahm, als erste in der Geschichte des Ski-Weltcups in sechs verschiedenen Disziplinen ein Rennen zu gewinnen. Shiffrin profitierte zunächst von einer Reihe von wetterbedingten Rennabsagen, aber sie hat bewiesen, dass es kein Zufall war, als sie in Åre bei der Ski-WM Gold im Super-G gewann. "Mikaela ist die beste Skifahrerin der letzten Jahre, technisch gesehen ist sie perfekt", sagt Sofia Goggia, die hinter Shiffrin in Schweden Zweiter wurde. "Mikaela kann bis zu 80% ihres Maximums fahren ohne einen einzigen Fehler zu machen. Da hat sie einen großen Vorteil gegenüber uns, wir machen einfach mehr Fehler. Manchmal ist sie auf einem ganz anderen Planeten unterwegs."

Video - Welche Krise? Shiffrin triumphiert in Lienz 01:50

Die meisten Rennläufer*innen konzentrieren und spezialisieren sich entweder auf die Speeddisziplinen (Super-G und Abfahrt) oder die technischen Disziplinen (Slalom und Riesenslalom). Es ist eher selten, dass sie in beiden Disziplinen fahren. Noch seltener ist es, dass ein Athlet in beiden Disziplinen siegreich ist. In dieser Hinsicht erinnert Shiffrin an Ester Ledecka. Die tschechische Snowboarderin und Skirennläuferin hat bei den Olympischen Winterspielen 2018 für einen historischen Moment gesorgt. Sie war die erste Person, die in zwei verschiedenen Winter-Sportarten Gold gewann: auf Ski im Super-G und auf dem Snowboard im Parallel-Riesenslalom. Das hatte es bis dato nicht gegeben. Ledecka kam ursprünglich vom Snowboard und hatte nie damit gerechnet in den Top 10 zu landen. Als sie die Ziellinie überquerte, konnte niemand glauben, was da gerade passiert war. Am wenigsten Ledecka selbst. Um dem noch die Krone aufzusetzen, gewann Ledecka kürzlich auch noch ihr erstes alpines Ski-Weltcuprennen, die Abfahrt von Lake Louise.

Shiffrin und Ledecka sind außergewöhnliche Athleten, die voreinander großen Respekt haben. "Sie ist ein großartiges Mädchen", sagte Ledecka über Shiffrin gegenüber Eurosport. "Sie ist immer sehr freundlich zu mir, was natürlich toll ist, weil ich beim Skifahren auf einem ganz anderen Niveau bin. Ich denke, sie ist eine der besten Skifahrerinnen, vielleicht die beste Frau überhaupt. Ich liebe es ihre Videos anzuschauen. Zusammen mit meinen Trainern betreiben wir ein intensives Videostudium. Wir versuchen uns etwas von ihrem Stil abzuschauen. Sie ist sehr schnell und sie fährt technisch super. Ich versuche von Leuten wie ihr und Marcel Hirscher zu lernen. So viel Lob gibt Shiffrin gerne zurück. "Ich denke, sie ist witzig und super cool und in beiden Sportarten wirklich großartig", sagt Shiffrin über Ledecka mit einem breiten Lächeln. "In gewisser Weise wird bei uns beiden davon ausgegangen, dass wir in eine Schublade passen müssen. Aber warum? Mir begegnet das, wenn ich mich an Speedrennen heranwagen und Erfolg haben will. Die Leute sagen, das ist nichts für dich, du bist doch Slalomfahrerin." Shiffrin mag in keine Schublade gesteckt werden.

3. KAPITEL: "Nur eine unter einhundert, soll das ein Witz sein?"

Kürzlich veröffentlichte "Forbes" seine jährliche Liste der bestbezahlten Athleten des Jahres. Lionel Messi war 2019 mit Einnahmen von 127 Mio. US-Dollar der bestverdienende Sportler des Jahres, dicht gefolgt von Cristiano Ronaldo (109 Mio.) und Neymar (105 Mio.). Wie viele Frauen haben die Top 10 erreicht? Naja, keine. Wie viele Frauen stehen unter den Top 50? Wieder keine. Die einzige Frau, die überhaupt auf der Liste stand, war die größte Tennisspielerin aller Zeiten, Serena Williams, die mit einem Jahresverdienst von 29,2 Millionen US-Dollar gemeinsam mit Baseballstar Miguel Cabrera auf Platz 62 landete. Die schockierende Tatsache ist, dass im Jahr 2019 sage und schreibe 99% der Sportler mit dem höchsten Verdienst Männer waren. "Nur eine unter einhundert, das soll wohl ein Witz sein?", kommentierte Shiffrin die Liste verärgert. "Das ist wirklich frustrierend. Und das verrät soviel über den aktuellen Zustand. Ich weiß nicht, was die Männer in dieser Liste tun, um so erfolgreich performen zu können oder ob ihre Performance das auch wirklich wert ist. Und warum Serena Williams nicht mehr wert ist. Es gibt so viele Menschen, die gerne Frauensport schauen und die Sportlerinnen mehr unterstützen als Männer. Das ist echt frustrierend." Shiffrin erreichte mit ihren Erfolgen 2019 auch in finanzieller Hinsicht einen neuen Meilenstein, als sie als erste Skifahrerin überhaupt ein Preisgeld von einer Million Schweizer Franken im Jahr überschritt. Shiffrin verdiente nicht nur mehr als doppelt so viel wie ihre schärfste Konkurrentin Petra Vlhova, sondern auch deutlich mehr als der beste Mann, Marcel Hirscher, der auf 565.000 Schweizer Franken kam.

Anders als in vielen anderen Sportarten, ist im Skisport gleiche Bezahlung seit langem die Norm. Shiffrin musste nie darüber nachdenken, ob sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, fair bezahlt wurde. Sie konnte sich einfach auf ihre Arbeit konzentrieren. "In gewisser Weise bin ich in der glücklichen Lage, mein Skifahren für mich sprechen zu lassen." Die britische Skifahrerin Charlie Guest sagt: "Die Leute fragen mich immer nach der Gleichstellung der Geschlechter im Sport und ich muss sagen, dass ich mich beim Skirennen als Frau nicht benachteiligt fühle. Es ist eine fantastische Sportart, die öffentlich Wahrnehmung und Berichterstattung ist gleich, die Bezahlung ist gleich. Das ist so wichtig."

Es bleibt die Ausnahme. Nach Jahren der Ungleichheit am Arbeitsplatz nimmt die Diskussion darüber zu, warum Frauen für gleiche Arbeit immer noch nicht gleich bezahlt werden. Laut dem "Global Gender Gap"-Bericht des Weltwirtschaftsforums von 2018 schneiden Frauen in vier wichtigen Teilindizes um ein Drittel schlechter ab als Männer: wirtschaftliche Chancen, Bildungserfolg, Gesundheit und politische Teilhabe. Insgesamt wurden 149 Länder untersucht. Die Fortschritte sind immer noch langsam und der Sport macht da keine Ausnahme. Auch wenn die US-amerikanische Frauenfußballmannschaft in diesem Jahr im Kampf um sportliche Gleichstellung eine laut vernehmbare Stimme war. Noch vor der Frauen-Weltmeisterschaft, die die USA zum vierten Mal gewannen, reichte das US-Team im März Klage gegen den eigenen Fußballverband ein. Die Forderung: endlich gleiche Bezahlung.

Mikaela Shiffrin kann froh sein, dass sie im alpinen Skisport nicht die gleichen Schlachten schlagen muss. Aber natürlich ist sie sich der Probleme außerhalb ihres eigenen Sports sehr bewusst. "Es war ein heißes Thema in diesem Jahr. Ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt so viele Frauen, die eine Menge Arbeit in ihren Sport stecken und nicht angemessen bezahlt werden. Wenn ich mich in deren Lage versetze, dann bin ich sehr frustriert. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Position bin, dass ich diese Dinge ansprechen kann. Je mehr wir darüber reden, desto eher wird sich die Situation verbessern." Mit dem Überschreiten der Preisgeldmarke von einer Million Schweizer Franken war Shiffrin ein gutes Beispiel dafür, in welche Richtung es gehen muss. In unzähligen Spots und Interviews trommelte Shiffrin für ihre neue Agenda, im März trat sie auch in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon auf. In ihrem sechsminütigen Auftritt sprach sie über ihre modischen Fehltritte in der Jugend, brachte Fallon den "Shuffle Dance" bei, sie gab auch ein oder zwei Skitipps für Anfänger und warb in großer Ernsthaftigkeit für gleiche Bezahlung und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das Publikum war begeistert.

Gerade deshalb beeindruckt Shiffrin. Ihr Stern ist so hoch gestiegen, dass sie lukrative Sponsoring-Deals und Medienauftritte hat, aber sie gibt sich nicht damit zufrieden. Sie nutzt ihre Plattform, um das Bewusstsein für die Ungleichheit in der Welt zu schärfen. Je mehr Shiffrin gewinnt, je mehr ihr zu hören, desto größer sie als Marke wird, desto überzeugender wird ihre Botschaft. Da immer mehr Menschen von ihr davon erfahren, dass es einen Spitzensport gibt, bei dem die Bezahlung zwischen Männern und Frauen gleich ist, wird der Druck auf andere größer, diesem Beispiel zu folgen. Megan Rapinoe, der größte Star der US-Fußballmannschaft und eine der lautstärksten Kritikerinnen der bestehenden Ungleichheit, sagte kürzlich der "BBC", dass Frauen sich mit nicht weniger als der gleichen Bezahlung zufrieden geben sollten. "In unserem Sport mangelt es schon seit so langer Zeit an Investitionen, dass jeder direkte Vergleich mit dem Männersport oder den Männerligen völlig unfair ist. Solange wir nicht gleich viel und mehr investieren, werden wir keine Fortschritte erzielen, was die Vergütung, die Einnahmen und die TV-Zuschauerzahlen angeht."

Damit sind wir mittendrin in der Diskussion. Das Gegenargument lautet, dass der Sport der Frauen nicht das gleiche Geld einbringt wie bei den Männern, ergo könnten sie nicht auf dem gleichen Niveau bezahlt werden. Einer der Hauptgründe, warum Sportlerinnen so viel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, wird dabei gerne unter den Teppich gekehrt. Nämlich, dass den Frauen bis heute gleiche Chancen verweigert werden. Sue Anstiss, MBE vom "Women’s Sport Trust", kennt genug solcher Ausflüchte. "Was ich persönlich oft höre, ist, dass Frauen keine Tickets verkaufen oder ihnen keiner zuschauen will. Wie kann der Sport der Frauen also jemals gleichwertig zu den Männern ausgestattet werden, wenn es nicht die gleichen kommerziellen Rahmenbedingungen gibt. Nehmen wir den Fußball, der in den 20er und 30er Jahren ein großes Publikum anzog, bis man beschloss Frauen auszusperren, weil man der Meinung war, das sei nicht das Richtige für Frauen. Von da an waren Frauen auf dem Fußballplatz in England verboten." Dieses Verbot des englischen Fußballverbandes ist ein perfektes Beispiel für die Art von Diskriminierung, die Frauen überwinden mussten, auf der Suche nach ihrem Platz im Sport. Der Verband verhängte das Verbot 1921, weniger als ein Jahr nach einem Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag 1920 zwischen Dick Kerrs Ladies und St. Helen Ladies, zu dem 53.000 Zuschauer in den Goodison Park nach Liverpool strömten. Als das Verbot 1971 schließlich wieder aufgehoben wurde, war der Frauenfußball um 50 Jahre zurückgeworfen. Glaubt irgend jemand, dass der Männerfußball dort stünde, wo er heute ist, hätte er ein pauschales 50-jähriges Spielverbot hinter sich? Sicher nicht!

Shiffrin kennt all die Argumente, die angeführt werden, die sie für wenig zielführend hält. Um aus der Zwickmühle der Diskussion herauszufinden, bräuchte es endlich mehr Mut das Problem wirklich lösen zu wollen. Diesen Mut vermisst Shiffrin: "Die Leute meinen, wenn Frauen nicht so viel Umsatz einbringen, sollten sie auch nicht das Gleiche bezahlt bekommen. Aber zu erwarten, dass die Frauen höhere Einnahmen generieren, dass sich also die Investitionen lohnen, noch ehe man investiert hat, das widerlegt sich von selbst."

4. KAPITEL: Wie geht Gleichberechtigung im Sport?

Die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen im Skisport ist das perfekte Beispiel für das, was möglich ist. Aber auch bei den Alpinen gibt es Misstöne. Als Eurosport Esther Ledecka zum Thema befragt, antwortet sie: "Es wird heute so wahnsinnig viel über das Thema geredet. Mich würde es nicht wundern, wenn Männer auch im Skisport mehr bezahlt bekommen würden. Wenn ich die Wahl hätte, mir ein Frauenrennen oder ein Männerrennen anzusehen, würde ich mir immer die Männer anschauen, weil das einfach mehr Spaß macht. Das ist natürlich nur meine Meinung, dass sie das mehr Geld auch verdienten, weil sie mehr Zuschauer haben. Andererseits arbeiten wir Frauen genauso hart, so dass es eigentlich keinen Unterscheid geben dürfte." Ledeckas Äußerungen zeigen exemplarisch, wie gespalten selbst viele Frauen bei dem Thema sind.

Die Grünenpolitikerin Grace O'Sullivan ist Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemalige irische Surfmeisterin. Sie ist der Meinung, dass der Skisport Vorbild sein kann für die übrige Sportwelt. "Sportlerinnen werden schon zu lange als Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt. Damit der Frauensport die Art von Unterstützung und Finanzierung erhält, die er braucht, müssen die Finanzen neu geregelt werden. Wir wissen, wie die Welt tickt. Wenn wir nicht ausreichend Geld in die Entwicklung weiblicher Spitzensportler in allen Disziplinen stecken, werden wie keine Stars aufbauen, die Leistungen werden nicht ansteigen, auch das Sponsoring und der Aufbau von Fangemeinden wird sich nicht verbessern. Dafür sind Investitionen erforderlich, die gerechter verteilt sind, auch um das geschlechterspezifische Lohngefälle zu überwinden. Nur mit strategischen, langfristigen Investitionen und echter Entwicklungsarbeit werden wir den Frauen das Niveau bieten können, das wir auch den Männer bieten."

Eurosport-Autorin Jen Offord geht noch einen Schritt weiter. "Je mehr Talente gefördert werden, desto mehr Menschen werden Interesse finden. Frauen als Publikum sind noch weitgehend unerschlossen. Beim letzten London-Derby in der englischen Fußball-Super-League zwischen Arsenal Women und Tottenham Hotspur Women gab es weniger Fangruppen nur von Frauen als von Männern. Wir stehen noch am Anfang eines Prozesses, der die sportliche Teilhabe von Frauen als völlig normal betrachtet. Ein Prozess, der in jungen Jahren beginnen muss und der dann die nächste Generation positiv beeinflussen wird."

Mikaela Shiffrin kämpfte selbst jahrelang gegen Vorurteile an. Seit vielen Jahren wird Frauen erzählt, dass sie nicht so gut sind wie Männer. Das steckt tief in der Gesellschaft drin. Je öfter über das Thema gesprochen wird, desto größer wird der Druck auf die, die tatsächlich etwas verändern können. Carrie Dunn von Eurosport ist der Ansicht, dass gleiche Bezahlung ein entscheidender erster Schritt wäre. "Eine gleichwertige Finanzierung des Sports ist von entscheidender Bedeutung, und damit einher geht gleiche Bezahlung. Gleiches Geld bedeutet, dass ein Sport ernst genommen wird, das hilft beim Training, bei der Ausstattung und beim Marketing. Wir haben das beim Tennis gesehen. Es ist kein Zufall, dass eine Sportart, die Männer wie Frauen gleich bezahlt, mit Serena Williams die bestbezahlte Sportlerin der Welt hervorbringt."

Sue Anstiss ergänzt: "Wir dürfen aber nicht nur über Preisgeld und Bezahlung reden. Wir müssen sicherstellen, dass der Aufschwung für die Sportarten nachhaltig ist. Es geht genauso um die Qualität des Talentscoutings, der Trainingseinrichtungen und des Marketings." Es geht um kurzfristige Investitionen für langfristige Gewinne. Wenn die Menschen bereit sind, Geld in den Frauensport zu stecken, so wie sie Geld in den Männersport stecken, dann wird der Fortschritt schnell erkennbar sein. "Ich freue mich auf den Tag, an dem die herausragende Karriere einer Mikaela Shiffrin nicht als große Besonderheit angesehen wird", so Anstiss. "Es gibt unzählige fleißige, außergewöhnlich talentierte Sportlerinnen, die eine andere finanzielle und logistische Unterstützung benötigen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können."

5. KAPITEL: Shiffrin, die Größte aller Zeiten?

Shiffrin ist auf dem besten Weg, die größte Skifahrerin aller Zeiten zu werden. Was ist für sie noch möglich? Wenn sie von großen Verletzungen verschont bleibt, dürfte Shiffrin in der Lage sein, Stenmarks magische Zahl von 86 gewonnen Weltcuprennen zu überbieten. Dann gibt es noch Marcel Hirschers acht Kristallkugeln für den Gewinn des Gesamtweltcups. Hirscher selbst glaubt, dass Shiffrin ihn überholen kann. Bei Weltmeisterschaften hat Shiffrin derzeit sieben Medaillen gewonnen, acht weniger als Rekordhalterin Christl Cranz. Von Olympischen Spielen hat Shiffrin drei Medaillen mit nach Hause genommen, hier hat Kjetil André Aamodt aus Norwegen mit acht Medaillen die Nase vorn. "Es gibt für Mikaela keine Limits, sie kann alles gewinnen", sagt Dave Ryding. "Wenn sie erstmal in meinem Alter ist (32, A.d.R.), kann sie jeden Rekord innehaben, den es im alpinen Skisport gibt. Für sehr, sehr lange Zeit wird es keine geben wie sie."

Der Freestyler Gus Kenworthy sagt: "Sie ist absolut beeindruckend. Sie ist ein Wunderkind und wird, wenn sie aufhört, alle Rekorde halten." Fragt man Shiffrin, ob Rekorde ihre Motivation sind, muss sie lachen. "Wenn ich nur durch meine Ergebnisse oder Erfolge zu motivieren wäre, hätte ich wahrscheinlich schon vor einiger Zeit aufgehört", sagt Shiffrin. "Es geht mir viel mehr auch darum, mich als Skifahrerin immer weiter zu verbessern. Jedes Mal, wenn ich draußen im Schnee bin, habe ich das Gefühl, dass ich etwas Neues über meine Technik herausfinde und Kurven mache, die besser sind als die, die ich gestern oder im letzten Jahr gefahren bin. Ich kann die stetigen Verbesserungen spüren, ich kann sie in Videos sehen und sie spiegeln sich in meinem Timing wider. Das ist wirklich aufregend für mich. Der Sieg ist nur die Kirsche auf dem ganzen Kuchen."

Shiffrin ist ein Star, der in einer Reihe steht mit Weltstars wie Lionel Messi oder Serena Williams. Aber Shiffrin selbst denkt so nicht. "Mein Leben fühlt sich nicht sehr heroisch an. Ich gehe einfach jeden Tag raus und mache meinen Job. Ich liebe es und ich fühle mich gut dabei, ich spüre die Entbehrungen kaum. Es ist unmöglich, jetzt einen Schritt zurückzutreten, um zu realisieren, was ich erreicht habe. Das kann ich nach dem Ende meiner Karriere tun. Wenn ich mit all den Großen im Sport verglichen werde, dann ist das zusätzlicher Druck. Ich kann mich dafür nur bedanken. Ich sage dann 'Danke, das ist lieb. Aber ich glaube, du liegst falsch.'"

6. KAPITEL: Ein Vorbild für eine neue Generation

Mikaela Shiffrin ist das perfekte Vorbild für die junge Generation von heute. Sie spricht soziale Themen an, sie hat keine Angst Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten offen anzuprangern und sie ist sich selbst treu geblieben. "Wenn Mädchen sich für den Skisport begeistern, dann ist Mikaela Shiffrin heute mindestens genauso wichtig wie ein Marcel Hirscher. Mädchen haben jetzt ein Idol, zu dem sie aufschauen können", sagt Slalomkollegin Charlie Guest. "Sie ist der Beweis, dass es Sinn macht, auf sich selbst zu vertrauen, dass es möglich ist, aus seinem Talent eine ganze Karriere zu machen." Mikela Shiffrin ist keine Kim Kardashian, sie ist ein Game-Changer, wie man im Sport sagt. Mit ihren Erfolgen strahlt sie weit über ihre Disziplin hinaus. Sie kann ihren Sport fördern, weil sich für sie Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Die Gleichstellung der Geschlechter wird nicht über Nacht Wirklichkeit, aber sie kann dem Thema einen Push geben, den nur sie ihm gaben kann. Sie kann Bewusstsein schaffen, Veränderungen anstoßen, weil sie weiß, dass sie gehört wird. "Jeder, der eine solche Plattform hat, sollte diese Plattform auch nutzen", sagt Kenworthy. "Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat eine Stimme, die Gehör findet. Diese Stimme muss man gerade für die erheben, die selbst keine Stimme haben, die nicht sagen können, woran sie glauben. Ich kann nichts damit anfangen, wenn Athleten einfach ihren Mund halten."

Shiffrin hat den Mund aufgemacht. Sie ist freundlich und rücksichtsvoll im persönlichen Umgang, auf der Piste ist sie eine unbarmherzige Siegerin. Im Herzen Kind geblieben, ein Kind, das das Skifahren liebt und das jeden Rekord brechen will. Zugleich die starke Persönlichkeit und Pionierin, die für die Gleichstellung von Frauen im Sport eintritt. Mikaela Shiffrin ist vielmehr als nur irgendeine Slalomläuferin, sie ist ein Vorbild für Generationen.