"Ich hatte mich sehr auf die Rennen in Gröden gefreut. Aber passiert ist passiert. Jetzt ist es wichtig, dass die Hand gut heilt und die Ärzte nach ein paar Wochen Pause wieder grünes Licht fürs Rennfahren geben" , so Schmid weiter. Bei seinen ersten drei Weltcup-Einsätzen in dieser Saison hatte Schmid die Punkteränge jeweils klar verpasst.

