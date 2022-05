Die deutsche Kandidatur hat beim Kongress des Internationalen Ski-Verbandes FIS am Mittwoch und Donnerstag in Mailand allerdings starke Konkurrenz: Neben dem Schweizer Crans-Montana, das sich ebenfalls erfolglos schon für 2025 beworben hatte, stehen erstmals Soldeu in Andorra und Narvik in Norwegen zur Abstimmung. Wahlberechtigt sind die 16 Council-Mitglieder der FIS, darunter auch DSV-Präsident Franz Steinle.

Als sicher gilt, dass der 2021 gewählte FIS-Präsident Johan Eliasch im Amt bestätigt wird - er ist einziger Kandidat. Unklar ist dagegen, ob er seine angestrebten Reformen vor allem im alpinen Bereich durchsetzen kann: Die Pläne, die er zu den einzelnen Disziplinen, zum Weltcup-Kalender sowie zur Vermarktung vorgelegt hat, stießen und stoßen auf erbitterten Widerstand.

Ad

Eliasch brachte Weltcup-Rennen in der Skihalle in Dubai ins Gespräch, die Reduzierung des Riesenslaloms auf einen Lauf, mehr Sprint-Abfahrten, neue Kombinationswertungen - und zusätzliche Rennen in Asien und Nordamerika. Diesen fielen zunächst die Rennen der Männer auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen zum Opfer, in der nun kursierenden Kalender-Version sollen sie wieder aufgeführt sein.

Ski Alpin Kanadische Skifahrerin vor Wechsel zum DSV 04/05/2022 AM 15:59

Keine Diskussionen dürfe es dagegen um die anderen Ski-Weltmeisterschaften ab 2025 geben - sie sind nur noch formell zu bestätigen: Oberstdorf richtet demnach die Skiflug-WM 2026 aus, das schwedische Falun die nordische WM 2027, das Montafon in Österreich die Snowboard- und Ski-Freestyle-WM 2027.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ex-Rivalen Hirscher und Kristoffersen vor Zusammenarbeit?

(SID)

Zweiter Sieg in Serie: Norweger McGrath schlägt erneut zu

Ski Alpin Aufregung in der Schweiz: Olympiasieger fliegt aus Nationalteam 25/04/2022 AM 10:50