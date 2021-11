Bei der aktuellen Herangehensweise wisse er nämlich nicht, "ob es in die richtige Richtung geht. Anlagen, Lifte usw. werden neu gebaut. Bei uns in Europa gibt es perfekte Trainings- und Wettkampfstätten, man müsste nicht so viel investieren."

Die kommenden Spiele in Peking (ab 4. Februar live bei Eurosport) fänden schließlich in einem Land statt, "in dem Wintersport nicht großgeschrieben wird bzw. nicht populär ist."

Für die alpinen Ski-Stars werden die olympischen Rennen in China zudem eine große Überraschung. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Probe-Weltcup im vergangenen Jahr aus. Kein Fahrer konnte die Pisten somit testen.

"Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Es handelt sich um eine komplett neu angelegte Strecke. Es wird für alle eine große Überraschung", erklärte Ferstl. Für ihn bleibe Olympia aber "das große Highlight".

"Leider findet es nicht dort statt, wo der Wintersport normalerweise zu Hause ist. Nichtsdestotrotz werden Medaillen vergeben, und man freut sich, dort anzutreten", sagte der 32-Jährige.

Ferstl nach Muskelverletzung in der Reha

Aktuell muss Ferstl nach einem Faszienriss im rechten Oberschenkel, den er sich beim Riesenslalomtraining in Sölden Mitte Oktober zugezogen hatte, einige Wochen pausieren.

"Bezüglich der Olympiasaison mache ich mir keine Sorgen. Ich werde auch wie geplant in die USA fliegen und mich in Copper Mountain auf den Speed-Auftakt in Lake Louise vorbereiten", verriet der deutsche Alpin-Star.

Vom 26. bis 28 November (live bei Eurosport) stehen im kanadischen Lake Louise die ersten Saisonrennen der Herren im Speed-Bereich auf dem Programm.

