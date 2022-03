Ski Alpin

Slalom in Flachau: Manfred Mölgg genießt letzte Fahrt vor dem Karriereende - Champagner-Dusche im Ziel

Manfred Mölgg bestreitet beim Nachtslalom in Flachau das letzte Rennen seiner Karriere. Der 39-jährige Italiener zeigt nochmal schöne Schwünge, verpasst jedoch die Qualifikation für das Finale. Doch das ist am Mittwoch eher zweitrangig. Vor der Ziellinie schnallt Mölgg einen Ski ab und lässt sich anschließend von den zahlreichen Fans in Flachau und den Skifahrerkollegen feiern.

00:04:43, vor 43 Minuten