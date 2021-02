Nach dem Training am Donnerstag will das Team um Bundestrainer Christian Schwaiger bewerten, "wie sein Körper auf die Belastungen über die volle Renndistanz" reagiere. "Danach werden wir gemeinsam entscheiden, ob ein Start in der Abfahrt möglich und sinnvoll ist", sagte Schwaiger.

Die Rehabilitation verlief "bisher nach Plan", die medizinische Abteilung habe "grünes Licht" für die Rennen in "GAP" gegeben, erklärte Schwaiger. Dreßen hat nach seiner Hüft-OP in diesem Winter noch kein Rennen bestritten und stand auf der Startliste für das erste Abfahrtstraining beim Heim-Weltcup.

Das Training am Mittwoch wurde allerdings wegen der hohen Temperaturen vom Weltverband FIS gestrichen, am Donnerstag steht wie geplant das zweite Training am Programm. Die Kandahar soll für den Super-G am Freitag und die Abfahrt am Samstag geschont werden.