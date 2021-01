Sollte sich der erste Verdacht verhärten, droht Goggia für die WM in Cortina d'Ampezzo (vom 8. bis 21. Februar live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) auszufallen. Dies wäre für den italienischen Verband besonders bitter, schließlich zählt Goggia bei der Heim-WM besonders in der Abfahrt zu den Top-Favoritinnen auf eine Medaille. Die WM-Abfahrt steigt am 13. Februar.