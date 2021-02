Publiziert 01/02/2021 Am 11:24 | Update 01/02/2021 Am 12:18

Kira Weidle bleibt im Super-G weiterhin deutlich hinter ihren Leistungen aus der Abfahrt zurück. Die beste deutsche Speedfahrerin musste sich mit Rang 24 begnügen (+2,20).

Der entscheidende Fehler unterlief Weidle bei der Einfahrt in den Eishang. "Da verliere ich brutal viel Zeit, das regt mich richtig auf", sagte sie: "Wenigstens war es nur noch ein Fehler. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann keiner mehr ist."

Ski-WM Bittere Diagnose: Goggia verpasst Heim-WM in Cortina VOR 14 STUNDEN

Die Titelkämpfe in Cortina d'Ampezzo beginnen am kommenden Montag mit der alpinen Kombination. Am Dienstag steht für Frauen und Männer der Super-G auf dem Programm.

Alpinchef Wolfgang Maier hält am Medaillenziel für die Frauen fest, obwohl neben Kira Weidle nur Technikerin Lena Dürr zur WM fährt. "Die Messe ist noch nicht gelesen. Die Kira kann auch gut Abfahrt fahren", sagte Maier in der "ARD".

"Die Abfahrt liegt ihr mehr": Weidle kämpft im Super-G

Gut-Behrami im Glück - Drama um Goggia

Gut-Behrami geht bei der WM nach dem vierten Super-G-Sieg in Serie als klare Gold-Favoritin ins Rennen - zumal in Sofia Goggia eine aussichtsreiche Konkurrentin fehlen wird. Die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien, die vier der fünf Rennen in der Königsdisziplin in diesem Winter gewann, hat sich den Schienbeinkopf im rechten Knie gebrochen. Goggia (Italien) stürzte am Sonntag nach der Absage des Super-G bei der Talfahrt im Nebel. Ihre Saison ist vorzeitig beendet.

Gut-Behrami raste davon unbeeindruckt zu ihrem 30. Weltcup-Sieg. Die 29-Jährige lag 0,28 Sekunden vor Petra Vlhova (Slowakei). Die Österreicherin Tamara Tippler (+0,74 Sekunden) wurde Dritte.

Für Gut-Behrami war es der vierte Super-G-Sieg in "GAP" - Rekord. Mit ihrem 16. Erfolg in dieser Disziplin zog sie zudem in der "ewigen" Bestenliste mit Katja Seizinger auf Rang drei gleich. Nur Lindsey Vonn (USA/28 Siege) und Renate Götschl (Österreich/17) waren im Super-G erfolgreicher.

Das könnte Dich auch interessieren: Bittere Diagnose: Goggia verpasst Heim-WM in Cortina

(mit SID)

"Nein, nein, nein": Flury stürzt auf der Kandahar

Vierter Sieg in Folge: Gut-Behrami dominiert im Super-G

Chamonix "Kriegst einen auf den Sack": Straßer verpatzt WM-Generalprobe GESTERN AM 12:29