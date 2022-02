Ski Alpin

Dave Ryding wird Zweiter beim Weltcup-Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen mit tollem zweitem Lauf

Der Brite Dave Ryding überzeugt mit Rang zwei beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen am Gudiberg. Auf dem von seinem Trainer gesetzten Kurs kämpfte sich der Kitzbühel-Sieger im Finale von Platz 19 nach vorne. Der Sieg ging an henrik Kristoffersen aus Norwegen, Dritter wurde Linus Straßer. Hier gibt es den zweiten Durchgang von Ryding im Video.

00:01:40, vor einer Stunde