Skirennläuferin Kira Weidle hat beim letzten Rennen vor den Olympischen Spielen enttäuscht.

Beim Super-G auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen kam die WM-Zweite in der Abfahrt in ihrer schwächeren Disziplin nur auf Rang 20. Am Vortag hatte sie in der alpinen Königsdisziplin nur um 0,04 Sekunden das Podest verpasst.

Die windumtoste Olympia-Generalprobe gewannen zeitgleich Cornelia Hütter (Österreich) und Federica Brignone (Italien), Rang drei belegte mit großem Rückstand (+0,82 Sekunden) Tamara Tippler (Österreich).

Die deutschen Nachwuchsläuferinnen Carina Stuffer und Nadina Kapfer kamen auf die Plätze 32 und 33.

(SID)

