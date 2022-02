Ski Alpin

Garmisch-Partenkirchen: Tanguy Nef fährt im 1. Lauf mit Startnummer 25 an die Spitze am Gudiberg

Beim Slalom-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen sorgt Tanguy Nef aus der Schweiz für eine Überraschung und geht mit Startnummer 25 in Führung. Der 25-Jährige lässt dabei auch die Top-Fahrer Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,07 Sekunden) und seinen Landsmann Lioc Meillard (+0,08) ganz knapp hinter sich. Nef könnte damit am Gudiberg den ersten Weltcupsieg seiner Karriere feiern.

00:01:01, vor 15 Minuten