Ski Alpin

"Run of the day": Millimeter-Entscheidung in Garmisch - Hütter und Brignone teilen sich Sieg im Super-G

Cornelia Hütter aus Österreich und die Italienerin Federica Brignone heißen die Siegerinnen des Super-G-Spektakels von Garmisch-Partenkirchen. Beide Speed-Fahrerinnen lagen am Ende der Strecke am Kandahar in 1:18:19 Minuten zeitgleich auf Platz eins. Hütter hatte am Samstag beim ersten Super-G Platz drei belegt, Brignone war nur auf dem 18. Rang gelandet. Hütters "run of the day" im Video.

00:01:33, vor 2 Stunden