Ski Alpin

Garmisch-Partenkirchen: Linus Straßer beim Weltcup-Slalom am Gudiberg mit guter Ausgangsposition

Linus Straßer fährt beim Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen in Durchgang eins auf Position sechs und hat somit eine gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf. Der Münchener verliert zwar im Flachen einige Zehntel, kann allerdings mit nur knapp einer halben Sekunde Rückstand auf den Führenden in das Finale starten. Auf das Podest fehlen Straßer 49 Hundertstel.

00:01:39, vor einer Stunde