"Uns war bewusst, dass es schwer werden würde", sagte Präsident Franz Steinle vom Deutschen Skiverband (DSV): "Im Vergleich zu Saalbach, das bereits einmal gescheitert war, hatten wir von Beginn an die Außenseiterrolle. Trotzdem war es richtig und wichtig, sich zu bewerben. Die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen mehrere Versuche notwendig sind, um die Basis für einen späteren Erfolg zu schaffen. Aber ich denke, Garmisch-Partenkirchen hat mit seiner ersten Bewerbung viele Sympathiepunkte sammeln können."

"Jedes Mal, wenn die FIS die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Österreich ausrichtet, ist es ein besonderes Event mit riesigen Menschenmassen und einer sehr professionellen Organisation. Für mich besteht kein Zweifel, dass Saalbach dieser starken Tradition gerecht wird", sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper, dessen Nachfolger 2021 beim 52. FIS-Kongress in Slowenien ermittelt wird.

Trondheim, das bereits Gastgeber der nordischen Welttitelkämpfe 1997 war, wurde einstimmig bestätigt. Die nächste nordische WM ist 2021 in Oberstdorf geplant, 2023 ist das slowenische Planica an der Reihe.

Weiter bestätigte die FIS den Kalender, der am Freitag ausgearbeitet wurde. Nach der Absage der alpinen Rennen in Nordamerika wurde dabei insbesondere dem Schutz vor dem Coronavirus Rechnung getragen. Um möglichst wenige Personen an einem Ort zu versammeln, werden an vielen Schauplätzen nur Männer oder nur Frauen an den Start gehen. Zudem wurden sofern möglich Speed-Rennen und technische Disziplinen getrennt.