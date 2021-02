Ski Alpin

Josef Ferstl fliegt heftig ab: Sturz auf der Kandahar kostet die alpine Ski-WM

Josef Ferstl ist auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Patenkrichen schnell unterwegs und fliegt dann heftig in den Fangzaun. Eine MRT-Untersuchung ergibt später, dass sich der DSV-Athlet einen Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger zugezogen hat und sein linkes Sprunggelenk angebrochen ist. Das Saison-Aus! Damit verpasst der der Deutsche auch die alpine Ski-WM in Cortina d’Ampezzo.

