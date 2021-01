Die alpinen Damen machen in Garmisch-Partenkirchen auf der Kandahar Station. Nachdem die Abfahrtstrainings abgesagt werden musste, stehen heute zwei Super-G an.

GESTERN AM 08:36

Frauen-Abfahrt in Garmisch abgesagt: Speed-Stars ausgebremst

Auch bei Eurosport 1 und Joyn PLUS+ könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Elena Curtoni schiebt sich auf Zwischenrang elf. In der FIS-Schneise stand die Italienerin nicht so konsequent auf dem Ski wie andere Fahrerinnen vor ihr. Bis Rang drei sind die Abstände allerdings sehr knapp.

Tiffany Gauthier nimmt vor dem Eishang etwas viel tempo heraus. Die Französin hält dafür die Linie schön und kann bei der Ausfahrt Schwung mitnehmen. In der Hölle ist kein Rutscher zu sehen, für den Tauberschuss fehlen ihr etwas die Gleitfähigkeiten. Gauthier ist gute Achte.

Der Sprung wird immer mehr zur kritischen Stelle, auch weil kurz davor ein Schlag ist. Auch Sofia Goggia wird dort weit abgetragen, muss hart in die Kanten steigen. Ausfahrt Hölle gelingt der Abfahrts-Olympiasiegerin gut und mit viel Tempo. Sie ist Dritte!

Petra Vlhova hält den Zeitrückstand im Himmelreich in Grenzen. Im Steilhang erwischt die Slowakin einen Schlag. Ihr läuft der Außenski weg. In der FIS-Schneise wählt sie einen deutlich weiteren Weg als Gut-Behrami. Mit Rang sechs dürfte die Gesamtweltcupführende zufrieden sein.

Ragnhild Mowinckel fährt technisch solide. Einfahrt Steilhang steht die Norwegerin etwas hart auf der Kante. In der Hölle verschlägt es ihr die Skier. Generell fährt sie heute etwas vorsichtig, aber das ist nach ihren Verletzungen bei den diffusen Sichtbedingungen auch verständlich. Sie ist klar zurück.

Linienprobleme von Priska Nufer am Seilbahnstadelsprung. Aber die Schweizerin macht noch in der Luft Tempo, kann das gut ausgleichen. Die Hölle nimmt sie sauber. Auch die Einfahrt in die FIS-Schneise passt. trotz des kleinen Patzers oben ist Nufer immerhin Vierte zunächst.