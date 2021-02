Ski Alpin

Sturz auf der Kandahar: Saisonaus für Josel Ferstl nach Abflug in Fangzaun

Ein bitterer Sturz auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen hat Josel Ferstl die Teilnahme an der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo gekostet. Der Deutsche flog in den Fangzaun und zog sich einen Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger sowie einen Anbruch des linken Sprunggelenks zu. Die Saison ist für ihn beendet.

00:01:10, 937 angesehen, vor 4 Stunden