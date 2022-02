Ski Alpin

Henrik Kristoffersen holt zweiten Sieg in Garmisch-Partenkirchen - Doppelschlag des Norwegers im Slalom

Henrik Kristoffersen holt zweiten Sieg in Garmisch-Partenkirchen - Doppelschlag des Norwegers am Slalom-Wochenende auf dem Gudiberg. Hier sein zweiter Lauf am Sonntag, der ihn wieder an Platz eins brachte.

00:00:04, vor einer Stunde