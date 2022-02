Ski Alpin

Ramon Zenhäusern stürzt im zweiten Durchgang beim Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen

Der Schweizer Ramon Zenhäusern kommt im zweiten Durchgang beim Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen zu Sturz. Der Eidgenosse fädelte bei der Ausfahrt aus dem Steilhang ein und flog anschließend kopfüber in den Schnee. Nach dem ersten Durchgang hatte Zenhäusern noch auf Rang zwei gelegen. Hier gibt es die Szene im Video.

00:01:02, vor 34 Minuten