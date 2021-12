Ski Alpin

Abfahrt in Gröden: Bryce Bennett holt sich den Sieg auf der Saslong - große Emotionen im Ziel

Bryce Bennett aus den USA fährt in der Abfahrt auf der Saslong in Gröden überraschend zum Weltcupsieg. Mit einer nahezu perfekten Fahrt in der Ciaslat-Wiese setzt sich Bennett gegen die Topfavoriten durch. Hier gibt es den Siegeslauf des US-Amerikaners im Video.

00:02:51, vor 43 Minuten